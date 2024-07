Warnung vor der Zerstörung Als zwei Forscher das Sterben der Ozonschicht entdeckten

Als Sherwood Rowland im Mai 1974 aus seinem Labor an der University of California missgestimmt nach Hause kommt, wird er von seiner Frau nach dem Arbeitsfortschritt gefragt. Er antwortet: „Die Arbeit geht gut voran, aber es sieht nach dem Ende der Welt aus.“ Professor Rowland forschte da gemeinsam mit seinem mexikanischen Doktoranden Mario Molina über die Frage, ob es wirklich so sei, dass eine Wunder-Chemikalie, die Kühlschränke seit dem Jahr 1929 endlich explosionssicher machte, tatsächlich mit nichts und niemandem reagiere. Eine sogenannte „inerte Substanz“ – geruchlos, ungiftig, nicht entzündlich –, die in der Natur nicht vorkommt, erfunden von einem gewissen Thomas Midgley, der schon dem Verbrennungsmotor das Klopfen austrieb, indem er dem Benzin etwas Blei beimischte (was 1988 verboten wurde).