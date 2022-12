Raumfahrt : „Artemis“-Mondmission: „Orion“-Kapsel zurück erwartet

Washington Die „Artemis“-Mission der Nasa soll eines Tages wieder Menschen auf den Mond bringen. Ein unbemannter Testflug lief nun nach vielen Verschiebungen glatt. Jetzt muss nur noch die Landung klappen.

Die Mondmission „Artemis 1“ der US-Raumfahrtbehörde Nasa wird am Sonntag zurück auf der Erde erwartet. Um 18.40 Uhr MEZ soll die unbemannte „Orion“-Kapsel im Pazifik landen und dann mithilfe von Spezialisten, Tauchern und Booten in den Hafen von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien gebracht werden.

Nach fast einem Monat im All handelt es sich um den letzten großen Test für „Artemis 1“: Mit rund 40.000 Kilometern pro Stunde soll „Orion“ laut Nasa in die Atmosphäre der Erde fliegen und von dieser dann auf rund 480 Kilometer pro Stunde abgebremst werden. Dabei muss das Hitze-Schutzschild von „Orion“ Temperaturen von rund 2800 Grad Celsius standhalten. Mithilfe von fünf Fallschirmen soll „Orion“ dann weiter auf rund 32 Kilometer pro Stunde abgebremst werden und im Meer landen.

Viel Besuch auf dem Mond geplant

Gestartet war „Artemis 1“ - nach Kostenexplosionen und immer neuen Verschiebungen - als Sorgenkind. Aber nach dem Start am 16. November mit der Rakete „Space Launch System“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida lief der Flug dann weitgehend glatt und die geplanten Meilensteine konnten abgehakt werden: Vorbeiflug am Mond, Einschwenken in die Umlaufbahn des Mondes, Ausschwenken aus der Umlaufbahn des Mondes, weiterer Vorbeiflug am Mond.