Pharma : Astrazeneca verspricht Schutz vor Covid-19 durch Antikörper-Mittel

Oxford Für manche Menschen ist eine Impfung medizinisch nicht unbedingt angeraten. Astrazeneca hat nun als Alternative ein Medikament entwickelt, das ganz ähnlich wie eine Impfung gegen Corona schützen soll.

Das Medikament AZD7442 - eine Kombination zweier langwirksamer Antikörper - ist speziell für Menschen gedacht, für die eine Impfung aus bestimmten Gründen nicht besonders gut geeignet ist. Das Mittel reduzierte in Tests einer klinischen Phase-III-Studie das Risiko, symptomatisch an Covid-19 zu erkranken, um 77 Prozent, wie Astrazeneca am Freitag in London mitteilte. Keiner der Probanden, die das Medikament verabreicht bekamen, erkrankte schwer oder starb. In der Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt, gab es drei schwere Covid-Fälle und zwei Todesfälle.