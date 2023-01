Medizin : Aussichtsreicher HIV-Impfstoff schützt nicht

Berlin Noch immer gibt es keinen Impfstoff gegen HIV. Auf einem Kandidaten lagen ganz besondere Hoffnungen. Doch auch die wurden offenbar nicht erfüllt.

Dem HIV-Experten Hendrik Streeck zufolge, der an der Studie am Rande beteiligt war, hatte kein anderes Präparat so gute Aussichten gehabt. Die nun veröffentlichten schlechten Ergebnisse der Studie hätten die Suche nach einem Impfstoff „deutlich zurückgeworfen“, sagte Streeck, der das Institut für Virologie der Uni Bonn leitet, der Deutschen Presse-Agentur. „Bis vor Kurzem habe ich noch gehofft, dass dieser Impfstoff funktionieren könnte.“ So hätten Affen seine sehr gute Immunantwort gegen das Virus gezeigt. Allerdings war im Jahr 2021 bereits eine Studie („Imbokodo“) zu einem ähnlichen HIV-Impfstoff gestoppt worden, das habe auch die Erwartungen in die „Mosaico“-Studie gedämpft.