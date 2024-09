Victor Vasarely gerettet, Günter Fruhtrunk massiv bedroht Der Seerosenbrunnen ist futsch

Bonn · Auf der Suche nach der Kunst am Bau in Bonn: Die Juridicums-Fassade von Victor Vasarely ist beispielhaft gepflegt. Das gilt nicht für alle Werke, die in NRW seit 1950 durch das Förderprogramm entstanden. In Düsseldorf hat der Experte Sebastian Freytag die bedrohten Audimax-Fassaden von Gunter Fruhtrunk dokumentiert.

01.09.2024 , 07:00 Uhr

Das Juridicum an der Adenauerallee wurde 1967 eingeweiht. 1969 hinzu kam die beispielhafte Schwarz-Weiß-Arbeit von Victor Vasarely (1906-1997). Die Uni hat sich vorbildlich um den Erhalt des Werks bemüht. Foto: Sebastian Freytag

Von Helga Meister