Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Co. Was bedeuten die christlichen Feiertage?

„Himmel“ steht dabei nicht für einen Ort, sondern für einen Zustand, wie Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., 1977 in seinem Buch „Dogma und Vernunft“ erklärt: „Der Himmel ist nicht ein Ort über den Sternen, er ist etwas viel Kühneres und Größeres: das Platzhaben des Menschen in Gott, das in der Durchdringung von Menschheit und Gottheit im gekreuzigten und erhöhten Menschen Jesus seinen Grund hat. Christus, der Mensch, der in Gott ist, ewig eins mit Gott, ist zugleich das immerwährende Offenstehen Gottes für den Menschen. Er selbst ist so das, was wir »Himmel« heißen, der Himmel ist kein Raum, sondern eine Person […] wir gehen in dem Maß auf den Himmel zu, ja, in den Himmel ein, in dem wir zugehen auf Jesus Christus und eintreten in ihn.“