App „SafeVac 2.0“ & Co. : So können Sie Nebenwirkungen der Corona-Impfung melden

So können Sie Nebenwirkungen der Corona-Impfung melden

App „SafeVac 2.0“ & Co.

Service Bonn Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen: Wer nach einer Corona-Impfung Nebenwirkungen verspürt, kann diese per App an das Paul-Ehrlich-Institut melden. Damit soll die Datengrundlage zur Verträglichkeit der verschiedenen Impfstoffe ausgebaut werden.

Seit Beginn der Corona-Impfkampagne haben bereits mehr als 37 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis erhalten. Rund 20 Prozent der Bevölkerung, also mehr als 16 Millionen Menschen, sind bereits vollständig immunisiert (Stand: 4. Juni 2021). Viele warten aber immer noch darauf, mit dem Mittel von Biontech, Moderna, Astrazeneca oder Johnson&Johnson geimpft zu werden.

Die Impfstoffe wurden alle erst vor wenigen Monaten zugelassen, innerhalb kurzer Zeit werden viele Menschen damit geimpft. Um die Verträglichkeit der Vakzine zeitnah und auf breiter Basis zu erfassen, hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Smartphone-App entwickelt. Über „SafeVac 2.0“ können Geimpfte digital Auskunft darüber geben, wie sie die Impfung vertragen haben. „Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Beobachtungsstudie tragen so aktiv dazu bei, weitere Erkenntnisse über COVID-19-Impfstoffe zu gewinnen“, betont das Institut, das unter anderem für die Zulassung sowie die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln in Deutschland zuständig ist.