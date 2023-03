Glücksatlas und Happiness Report Das Glück wohnt im Norden

Was einer Mehrheit der Menschen weltweit tatsächlich wichtig ist: Ausgeglichenheit, Friede, Ruhe. Das zumindest ist die Erkenntnis der Autoren des Weltglücksreports. Die meisten Menschen bevorzugten ein ruhigeres Leben im Unterschied zu einem „aufregenden Leben“. In die Wertung des Berichts fließen statistische Daten ein wie das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen eines Landes oder die Lebens­erwartung bei der Geburt. Vor allem aber greift er auf Umfrageergebnisse des Gallup World Poll zurück, in denen die Teilnehmer bewerten, wie frei sie ihre Lebensentscheidungen treffen können, wie sie Korruption in ihrem Land wahrnehmen oder wie es mit der sozialen Absicherung steht. Außerdem fragten die Interviewer nach persönlicher Lebenszufriedenheit, Ausgeglichenheit und sozialer Einbindung.