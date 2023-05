Der Glockenturm steht wieder Debatte um Potsdamer Garnisonkirche nicht beendet

Potsdam im Mai. Die Hüllen der prominenten Großbaustelle an der Breitestraße in Potsdams historischer Mitte sind gefallen: Die Stadt erhält eines ihrer geschichtsträchtigsten Baudenkmale zurück. Sechs Jahre nach dem Spatenstich steht nun der Glockenturm der Garnison­kirche wieder, in dem einst ein Carillon mit 40 Glocken spielte.