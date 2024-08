Wenn der eigene Vater dement wird Darf man den Tod der eigenen Eltern herbeisehnen, Herr Kitz?

Der Schriftsteller Volker Kitz hat schon viele Bücher über komplexe Themen verfasst (zum Beispiel über das Funktionieren des Rechtsstaats). Sein neues Buch jedoch erfasst ein Thema, das kaum schwieriger sein könnte: Kitz beschreibt, wie er sich intensiv um seinen an Alzheimer erkrankten Vater gekümmert hat. Mit uns sprach er unter anderem darüber, was man Mutter und Vater schuldig ist, über das Wechseln von Windeln, Liebe in Zeiten der Demenz, Einsamkeit, Dankbarkeit und verpasste Chancen – und über Entscheidungen zu Leben und Tod.