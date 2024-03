Das Bundesarchiv in Koblenz Ein Gedächtnis aus Dutzenden Kilometern von Akten

Hochwassergeschützt, erdbebensicher und bei der Anfahrt vom Koblenzer Hauptbahnhof unübersehbar thront der gewaltige Betonklotz seit 1986 über dem Rhein. Fast schon zierlich wirken da die Einfamilienhäuser, die das Gelände des Bundesarchivs umgeben. Heute hat es Besucher der Friedrich-Naumann-Stiftung in den Stadtteil Karthause verschlagen. Sie wollen sich einen Einblick in die Arbeit und in den riesigen Bestand der Behörde verschaffen.