Ausflug zum Museum : Ein Besuch im Bundesbank-Bunker bei Cochem

Die Scheine der „Ersatzserie BBk II“ sahen fast genau so aus wie die damals gültigen DM-Banknoten – aber eben nur fast. Entworfen wurden sie von dem Grafiker Max Bittrof; diese Exemplare sind Reproduktionen. Foto: Reuter&Reuter GbR

Cochem Ein Ausflugstipp für den Sommer: Um Falschgeldattacken aus dem Ostblock zu verhindern, druckte die Bundesregierung in den 1960er Jahren eine komplette Ersatzserie der DM-Banknoten und lagerte sie in einem supergeheimen Superbunker an der Mosel. Heute lässt er sich besichtigen.