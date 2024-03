Kindern die Mathematik näherbringen Es kommt aufs Denken an, nicht aufs Nachplappern

Bonn · Es braucht „Forderunterricht“ für begabte Kinder in Mathematik, findet die Matheprofessorin Inge Schwank aus Köln. Sie sprach in Bonn auf dem 25. Forum für Begabungsförderung in Mathematik.

29.03.2024 , 15:55 Uhr

Laut der PISA-Studie haben haben 30 Prozent der Jugendlichen die Mindestanforderungen in Mathe verfehlt. Foto: dpa/Axel Heimken