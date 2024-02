Weide, Brunnen, Lufthülle Warum Gemeinschaftsgüter oft bedroht sind

Törbel liegt im Wallis, das Gemeindegebiet reicht von 700 bis in fast 3000 Meter Höhe. Oberhalb von 2000 Metern beginnt die Gemeinschaftsgut-Zone: Hochgebirgsweiden bilden eine Allmende, für deren Nutzung man sich im Dorf Regeln gegeben hat. Schon im Jahr 1517 wurde die sogenannte Winterregel beschlossen. Sie besagt, dass jeder Bauer in heißen Sommern nur so viele Milchkühe zum Grasen auf die Hochgebirgs-Allmende treiben darf, wie er selbst durch den Winter bringen kann. Später wurde noch eine Weidegebühr ab der siebten Kuh eingeführt sowie die Verpflichtung, pro zusätzlicher Kuh einen Tag Arbeit für die Instandhaltung der Weide-Infrastruktur zu leisten.