Ministerium für Glück und Wohlbefinden Gina Schöler ist „Glücksministerin“ von Deutschland

Dass Gina Schöler aus einem Uniprojekt einmal ihren Beruf machen würde, hätte sie nie gedacht: „Wie so oft im Leben hatte ich einen ganz anderen Plan, und dann kam was dazwischen“, sagt sie rückblickend im Gespräch mit dem GA. Heute nennt sie ihren Beschluss, sich als selbsternannte „Glücks­ministerin“ selbstständig gemacht zu haben, die beste Entscheidung ihres Lebens. Schöler leitet die Initiative „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“, mit der sie das „Bruttonationalglück“ steigern will.