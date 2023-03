Das Glück und die Irrtümer Diese Mythen ranken sich ums Glück

In ihrem Buch über das Lottoglück kommen die Autoren Christoph Lau und Ludwig Kramer übrigens zu der Erkenntnis, das Glück dabei liege gar nicht so sehr im Riesengewinn, sondern vielmehr in der Hoffnung, weil der Lottospieler das rational Unmögliche in den Rang des Erreichbaren erhebt und die Hoffnung bereits mit der nächsten Ziehung erneut am Horizont heraufzieht, sodass sich das „eigentliche Lottoglück vor der Ziehung erschließt“.