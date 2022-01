Wales : Hobby-Forscherin entdeckt 200 Millionen Jahre alte Dino-Spur

Der Fußabdruck am Strand von Penarth in Südwales. Foto: Peter Falkingham/Natural History/PA Media/dpa

Penarth Eine Hobby-Forscherin hat in Wales eine 200 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Spur entdeckt. Der Fund sorgt unter britischen Wissenschaftlern für Aufregung.

Eine rund 50 Meter lange Spur eines frühen Verwandten der Dinosaurier an einem walisischen Strand hat britische Wissenschaftler in Aufregung versetzt.

Die Abdrücke deuteten darauf hin, dass in der Gegend vor mehr als 200 Millionen Jahren große Dinosaurier mit langem Hals gelebt hätten, twitterte das Natural History Museum in London. Möglicherweise habe es sich um Vertreter der Sauropodomorpha gehandelt. Zu dieser Gruppe gehört auch die bekannt Gattung Diplodocus. Hobby-Forscherin Kerry Rees habe die Spuren 2020 am Strand von Penarth nahe Cardiff entdeckt, hieß es.