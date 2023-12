Gewalt als evolutionärer Vorteil Ist der Mensch unfähig zum Frieden?

Was will Stanley Kubrick uns damit sagen? „Menschheitsdämmerung“ heißt das erste Kapitel seines Films „2001“ (erst jüngst sogar in „Barbie“ zitiert). Darin entdeckt ein behaarter Zweibeiner, dass sich ein Oberschenkelknochen hervorragend als (Zerstörungs-)Werkzeug einsetzen lässt.