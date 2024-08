Der Kampf um Titel und Krone Ist der Titel „Weinkönigin“ noch zeitgemäß?

Die Liste ihrer Gräueltaten ist lang: Köpfe abhacken, Städte brandschatzen oder den Staatsschatz für Kriege verprassen – Königinnen und Könige haben in der Geschichte der Menschheit grausame und blutige Spuren hinterlassen. Doch wenn man keine Majestäten mehr hat, dann scheint man sie mitunter schmerzlich zu vermissen. Eine parlamentarische Republik, wie Deutschland eine ist, ist für manche bürokratisch – und langweilig. Scholz, Habeck und Lindner fehlt es an Pomp und Glamour, und so schauten einige Deutsche neidisch auf die Krönungszeremonie von Charles in England oder bewundern Silvia, die es aus Heidelberg auf den schwedischen Thron geschafft hat. Monarchie hat eben doch mehr Zauber als Demokratie.