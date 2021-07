Corona-Impfstoff : Johnson&Johnson: Impfstoff regt Immunantwort gegen Delta an

New Brunswick Die derzeit verfügbaren Vakzine, wurden auf den Wildtyp des Coronavirus ausgerichtet. Doch wie wirksam sind sie gegen die neuen Varianten? Johnson&Johnson gibt eine Antwort für seinen Impfstoff.

Das gehe aus Labor-Untersuchungen mit Blut von Geimpften hervor, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in New Brunswick im Bundesstaat New Jersey mit. Eine weitere Untersuchung habe gezeigt, dass die Immunantwort mindestens acht Monate anhalte, hieß es weiter. Beim Mittel von Johnson&Johnson ist nur eine Spritze für den vollen Impfschutz nötig.