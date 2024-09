GA-Redakteur war bei den Protesten in Leipzig 1989 Meine erste Montagsdemo

Am späten Nachmittag des 2. Oktober 1989, einem Montag, saß ich im Seminargebäude der Karl-Marx-Universität in der Leipziger Innenstadt – und draußen braute sich offenbar etwas zusammen. Man hörte eilige Stiefeltritte, wohl von militärischen Gruppen im Laufschritt. Unser Dozent warnte: „Was sich heute in der Stadt versammelt, das ist die Konterrevolution. Halten Sie sich davon fern!“ Dabei hatte er, so erinnere ich mich, gerade die Reformen eines berühmten Herrschers erläutert. Vermutlich, das war mein Eindruck, spürte er die Absurdität der historischen Parallelen wohl selbst.