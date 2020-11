Forschungszentrum Jülich (FZJ) : Jülicher Supercomputer ist so schnell wie 300.000 PCs

Jülich „Juwels“ ist fertig, der stärkste Rechner Europas. Der Supercomputer erreicht eine Rechenleistung wie 300.000 PCs aktueller Bauart. Auf der neuen Supercomputer-Weltrangliste „Top500“ belegt der Computer Platz 7.

Der Name der Anlage steht für „Jülich Wizard for European Leadership Science“ (etwa: Jülicher Zauberer in Sachen führende europäische Wissenschaft). Das Jülich Supercomputing Centre (JSC) entwickelte sie gemeinsam mit dem französischen Hersteller Atos, dem deutschen Software-Spezialisten ParTec und dem Grafikprozessoren-Hersteller NVIDIA (USA). Finanziert wurde das Projekt durch das nationale Gauss Centre for Supercomputing; nach Angaben von 2018 fließen bis 2025 rund 146 Millionen Euro, jeweils zur Hälfte getragen vom Bund und vom Land NRW. Rechenzeit bekommt nur, wer Forschungsvorhaben von genügender Wichtigkeit vorweisen kann: Wer „Juwels“ nutzen darf, entscheidet ein Expertengremium.