„Hayabusa2“-Mission : Kapsel mit Asteroid-Proben kehrt zur Erde zurück

Tokio/Sydney Erfolg für die japanische Raumfahrt: Eine Raumsonde hat nach Rückkehr von einem Asteroiden eine Probenkapsel zur Erde geschickt. Forscher erwarten, darin Jahrmilliarden altes Material aus der Frühzeit des Sonnensystems zu finden. Ist das der Ursprung des Lebens auf Erden?

Die japanische Raumsonde „Hayabusa2“ hat ihre Mission erfolgreich beendet und eine Probenkapsel zur Erde geschickt. Ein Hubschrauber habe den kleinen Behälter im Landegebiet im Süden Australiens gefunden, so die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Sonntagmorgen (Ortszeit).

Nach der Bergung wird die Kapsel zunächst auf ihren Zustand untersucht. Anschließend werden die Proben in der noch verschlossenen Landekapsel im Flugzeug nach Japan gebracht, wo sie in ein Labor des Jaxa-Forschungszentrums ISAS (Institute of Space and Astronautical Science) im nahe Tokio gelegenen Sagamihara überführt werden. Erst dort wird die Kapsel mit der kosmischen Fracht mit einem Roboter in einem sogenannten Reinraum-Labor in einer Vakuum-Kammer geöffnet.