Historischer Flug : Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ hebt erstmals ab

Washington Die Voraussetzungen für den ersten Flug eines Hubschraubers auf einem anderen Planeten waren alles andere als einfach. Doch mit „Ingenuity“ schaffte die Nasa jetzt den Durchbruch.

„Wir haben schon so lange von unserem Gebrüder-Wright-Moment auf dem Mars gesprochen - und hier ist er“, sagte Aung. Wilbur und Orville Wright waren am 17. Dezember 1903 in North Carolina nacheinander mit einem Motorflieger abgehoben. Der zwölf Sekunden und 36 Meter lange Flug von Orville ging als weltweit erster motorisierter Flug in die Geschichte ein.