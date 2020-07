Pünktlicher Start : Nasa-Rover „Perseverance“ zum Mars gestartet

Cape Canaveral Vier Rover hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa schon erfolgreich zum Mars gebracht, jetzt folgt der fünfte. „Perserverance“ hat zahlreiche wissenschaftliche Instrumente an Bord - und sogar einen kleinen Hubschrauber.

Im Februar soll er nach Angaben der US-Weltraumagentur Nasa in einem ausgetrockneten See, dem „Jezero Crater“, auf dem Mars landen. „Perseverance“ ist eine Art verbesserte Version des 2012 auf dem Mars gelandeten „Curiosity“-Rovers. An Bord hat er unter anderem 7 wissenschaftliche Instrumente, 2 Mikrofone, 23 Kameras, einen Laser und sogar einem kleinen Hubschrauber. Unter den Geräten sind auch Thermosensoren des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien in Jena. Sie können berührungslos die Oberflächentemperatur messen.