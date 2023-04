Bildungspolitik Was man über die Abi-Panne in NRW wissen muss

Schüler, Eltern, Lehrer und Opposition sind sauer: Am Mittwoch sollten Zehntausende Abiturientinnen und Abiturientinnen eigentlich ihre Prüfungen ablegen. Doch einige Stunden vorher, am Vorabend, kommt die Absage aus dem Ministerium: Viele Schulen können die Klausuren nicht herunterladen. Was man über die Verschiebung und die Abi-Panne wissen muss.