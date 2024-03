Brauchtum, Feiertage, Osterferien Alles rund um das Osterfest

Am Gründonnerstag hielt Jesus laut Bibel das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern ab. Am Abend des Gründonnerstags wurde Jesus dann von den Römern im Garten Gethsemane verhaftet, nachdem Judas ihn verraten hatte. An Gründonnerstag endet außerdem die Fastenzeit. Der Name des Tages könnte auf das Wort „greinen“, also weinen oder klagen, zurückgehen. Sicher ist das jedoch nicht.