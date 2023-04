Spurensuche zu Ostern Wer war Maria Magdalena?

Magdalas semitischer Name Migdal Nunaya bedeutet „Turm der Fische“, und auch das griechische Pendant Tarichaia hat mit Fisch zu tun: ein Ort, an dem gesalzener Fisch hergestellt wird. Ausgrabungen belegen einen hohen Lebensstandard zu Marias Lebzeiten. Dem jüdischen Schriftsteller Flavius Josephus zufolge besaßen die Einwohner 230 Schiffe, und der Hafen mit seinen 200 Metern Breite und einem 70 Meter weiten Wellenbrecher gehörte zu den größten am See. Eine gut betuchte Oberschicht genoss das Leben in Stadtvillen. Ob Maria Magdalena dazu gehörte und durch einen eigenen Fischereibetrieb finanziell auf eigenen Füßen stand, kann jedoch nur vermutet werden.