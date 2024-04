Feiertage erklärt Worum geht es eigentlich beim Pfingstfest?

Analyse | Bonn · Fünfzig Tage nach Ostern ist Pfingsten. Zwei Drittel der Deutschen wissen nicht, was an diesem Fest eigentlich gefeiert wird. Auch die Antwort (der Heilige Geist) hilft den meisten beim Verständnis nicht sonderlich weiter. Worum geht es also eigentlich?

05.04.2024 , 07:20 Uhr

Das Pfingstwunder gilt als Gründungstag der Kirche: Auf die zum Gebet versammelten Maria und die Jünger kam der Heilige Geist in Form feuriger Zungen nieder. Foto: dpa/Gregorio Borgia

Von Judith Rosen