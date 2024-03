Hype um Chia-Samen & Co. Sieben Superfoods und ihre heimischen Alternativen

Das grüne Gemüse, das eher unbeliebt bei Kindern ist, überzeugt mit wertvollen Inhaltsstoffen bei gleichzeitig niedrigem Kaloriengehalt. So decken etwa bereits 65 Gramm Brokkoli den täglichen Bedarf an Vitamin C, auch Vitamin K ist reichlich enthalten. Auch steckt in Brokkoli jede Menge Folsäure, was wichtig für Schwangere ist. Häufig wird Brokkoli in europäischen Ländern angebaut, was für eine recht gute Klimabilanz sorgt. Zudem ist das Gemüse relativ kostengünstig erhältlich.