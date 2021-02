Sorgen, Stress, Depressivität : Studie: Psychische Belastung im Lockdown steigt

Saarbrücken Forscher der Universität des Saarlandes untersuchen, was die Menschen in der Corona-Krise beschäftigt - und kommen zu einem besorgniserregenden Zwischenergebnis. Die psychische Belastung wächst im Lockdown immer weiter.

In der Studie „Alles anders?“ geht es darum, was die Menschen in der Corona-Krise beschäftigt, wie sie ihren Alltag bewältigen und wie sich die Beziehungen zu Mitmenschen verändern. 1500 Frauen und Männer beteiligen sich regelmäßig an den Befragungen für die Analyse. In den nächsten Monaten soll auch untersucht werden, ob die Pandemie unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Personengruppen hat und wie sich Stimmung und Persönlichkeit langfristig entwickeln.