Besonderes Spektakel Millionen in Nordamerika beobachten totale Sonnenfinsternis

Das Naturschauspiel begann an der meist klaren Pazifikküste Mexikos und nahm Kurs auf Texas und 14 andere US-Staaten, bevor es nach etwa 6500 Kilometern in der Nähe von Neufundland in Kanada den Nordatlantik erreichte. In weiten Teilen von Texas verdeckten allerdings Wolken die Sicht. In Mesquite, östlich von Dallas verzogen sie sich im letzten Augenblick. Hunderte Menschen in der Innenstadt jubelten und pfiffen. Als der Mond die Sonne dann ganz verdeckte, wurde die Menge noch lauter. Viele nahmen ihre Sonnenfinsternisbrillen ab, um den unvergesslichen Blick auf die sogenannte Korona der Sonne zu werfen, die am Rand der dunklen Mondscheibe hervor strahlte. Rechts daneben leuchtete die Venus.