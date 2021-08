Erderwärmung : US-Behörde: Wärmster Juli seit Messungsbeginn

Washington Gerade erst hatte der Weltklimarat die Folgen der menschengemachten Erderwärmung drastisch dargestellt, da kommt die nächste Schreckensnachricht: Der Juli war wohl weltweit der wärmste Monat.

Besonders warm war es im Juli nach Angaben der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vor allem in Asien - aber auch unter anderem in Nord- und Südamerika und in Afrika habe der Monat zu den zehn wärmsten je gemessenen Julis gehört. In Europa sei es der zweitwärmste jemals verzeichnete Juli gewesen.