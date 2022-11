Forschung : Varusschlacht in Kalkriese? - Metallanalysen sprechen dafür

Bramsche/Bochum Zwei Jahre lang wurden rund 500 Proben entnommen und per Metallanalyse untersucht. Die Ergebnisse könnten Kalkriese als Standort der Varusschlacht bestätigen, aber es gibt trotzdem noch Zweifel.

Wie das Varusschlacht-Museum in Bramsche mitteilte, wurde für eine Doktorarbeit, die am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum entstand, eine Art metallurgischer Fingerabdruck der 19. römischen Legion abgenommen. Dieser Fingerabdruck beschreibt die charakteristische Zusammensetzung der chemischen Spurenelemente in den römischen Buntmetallen wie Bronze oder Messing. Diese lassen sich mit einem Massenspektrometer analysieren. Das Forschungsprojekt wurde von der Volkswagen-Stiftung gefördert.