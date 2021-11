Bilanz des Weltklimagipfels in Glasgow : 1,5 Grad-Grenze ist ein unrealistisches Ziel geworden

Protest am George Square in Glasgow: Das Schneckentempo im Weltklimaschutz-Einigungsprozess ist schwer zu ertragen. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Analyse Bonn Nicht erst auf dem 26. Weltklimagipfel wurde deutlich, dass das proklamierte 1,5-Grad-Ziel eigentlich außer Reichweite liegt. Wie kam es überhaupt in die Welt? Und wie viel Realitätsferne können wir uns noch wie lange leisten?

Dieses 1,5-Grad-Ziel spukt weiter als Ultima ratio durch alle Köpfe. Nicht nur durch rund 25.000 Denkorgane in Glasgow, auch außerhalb der 26. UN-Weltklima-Konferenz. Überall wissen die Menschen oder haben davon gehört: Wärmer als 1,5 Grad Celsius darf es gegenüber vorindustrieller Zeit nicht werden, damit die Folgen über alle Breiten- und Längengrade hinweg halbwegs erträglich und beherrschbar bleiben. Jahrzehntelang war von zwei Grad die Rede, nun geht es um 1,5 Grad. Was hat es genau damit auf sich? Warum wurde das Ziel um 0,5 Grad Celsius gesenkt? Genau genommen mit dem Pariser Klimaabkommen 2015. Und ist das überhaupt noch zu schaffen? Oder liegen 1,5 Grad bereits außerhalb der erreichbaren Wirklichkeit?

Die zwei Grad kamen schon in den 1950er Jahren erstmals ins Gespräch

Die Geschichte beginnt mit einem gewissen William Nordhaus, der bereits Mitte der 1950er Jahre ein Zwei-Grad-Ziel ins Gespräch brachte, wobei der US-Ökonom sich von der natürlichen Schwankungsbreite des Klimas in den letzten fünf Millionen Jahre leiten ließ. 2018 erhielt Nordhaus den Wirtschafts-Nobelpreis für die „Integration des Klimawandels in die langfristige makroökonomische Analyse“.

Dass die Welt sich erst auf dem 16. UN-Klimagipfel 2010 in Cancún (Mexiko) auf das Zwei-Grad-Ziel einigte, war hingegen naturwissenschaftlich begründet. Nicht exakt, aber plausibel. Es wurde damit ein Grenzbereich definiert. „Natürlich kommt es nicht bei 2,01 Grad zum Weltuntergang, schon gar nicht schlagartig“, erklärte damals der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, aber bei um die zwei Grad mehr vermutete man eine unsichtbare rote Linie, ab der die Ungewissheiten wachsen und ein „gefährlicher Klimawandel“ beginnen könnte. Den zu verhindern, war bereits 1992 auf dem Rio-Umweltgipfel beschlossen worden. Gefährlich wird es, wenn sich etwas verselbständigt, was die Erwärmung puscht und der Mensch nur noch zuschauen kann. Dabei geht es um Kippelemente im Klimasystem von Golfstrom über die Eisschilde von Grönland und Westantarktis bis Regenwald und Permafrost: Alles neuralgische Zonen, die irreversible Prozesse auslösen können.

Sind jenseits der unsichtbaren roten Linie die Klimawandelfolgen unbeherrschbar?

Schon vier Jahre nach Cancún empfahlen die US-Wissenschaftler David Victor, ein Politologe, und Charles Kennel, ein Ozeanograf, im Fachmagazin Nature: „Begrabt das Zwei-Grad-Ziel!“. Die Temperatur allein sei nicht aussagekräftig, sondern eine „dreiste Vereinfachung“; es brauche mehr Vitalparameter der Erde, etwa den CO 2 -Gehalt der Atmosphäre oder die Wärmekapazität der Ozeane. Hintergrund: Zuvor hatte es Jahre gegeben, in denen der Temperaturanstieg stagniert hatte, obwohl die CO 2 -Konzentration gestiegen war. Bald distanzierten sich immer mehr Forscher von der politischen Zielmarke „Zwei Grad“. Reto Knutti, Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich, wies in Nature Geoscience darauf hin, dass die Annahme, die Zwei-Grad-Linie trenne eine sichere von einer nicht mehr beherrschbaren Zukunft, nicht wissenschaftlich belegt sei.

Der Selfie-Zirkus in Glasgow um John Kerry (links), Klima-Sondergesandter des US-Präsidenten, stört möglicherweise die Konzentration aufs Wesentliche. Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Erderwärmung hat 2013 rasant an Fahrt zugenommen

Dann nahm die Erderwärmung ab 2014 rasant Fahrt auf und das Klimasystem produzierte Auffälligkeiten, die der Weltklimarat IPCC erst sehr viel später auf der Zeitachse prophezeit hatte. Schellnhuber schrieb in seinem Abschiedswerk „Selbstverbrennung“, dass sich Hinweise mehrten, wonach Grönland schon ab 1,6 Grad kippen könnte: in einer nicht mehr umzukehrenden Eis­totalschmelze. Auch der Meeresspiegelanstieg beschleunigte sich, was die 44 in der Alliance of Small Island States (AOSIS) zusammengeschlossenen Inselstaaten alarmierte. Ihre Landflächen lugen teilweise nicht höher als zwei bis drei Meter aus dem Ozean. Das Zwei-Grad-Ziel erschien ihnen fortan als Untergangsgarantie.

Diese AOSIS-Allianz war es denn auch, die den ursprünglichen Paris-Beschluss 2015 verhinderte. Ihre Überzeugung: Vergesst das Zwei-Grad-Ziel! Sie stimmten erst zu, nachdem der Passus aufgenommen wurde, dass ambitionierte Anstrengungen erfolgen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Davon ist die Weltgemeinschaft in Glasgow sehr weit entfernt. Seitdem der Verdacht auf eine globale Erwärmung aus Menschenhand zur Gewissheit reifte, schwebt über allen UN-Klimakonferenzen zudem die Erkenntnis: Zögert die Welt zu lange mit den notwendigen, aber missliebigen CO 2 -Einspar-Operationen, riskiert sie, später mit dem Skalpell umso tiefer schneiden zu müssen. Es könnte aber auch für normales CO 2 -Sparen zu spät sein. Deshalb wird nun häufiger über zweifelhafte und noch nicht erprobte Technologien gesprochen, um überschüssiges CO 2 aus der Luft zu entfernen.

Lesen Sie auch Vier Beispiele, die Hoffnung machen : Wie wir den Kampf gegen die Erderwärmung doch noch gewinnen könnten

Kaum war der IPCC-Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel im Jahr 2018 veröffentlicht, wurde der politischen Öffentlichkeit bewusst, dass der Unterschied von einem halben Grad die Klimaschäden radikal verringern und die Volkswirtschaften weniger belasten würde. Wäre da nicht die unangenehme klimaphysikalische Realität und die Neigung des Menschen, diese zu verdrängen.

Immer wieder machen Forscher, allerdings meist fernab der Massenmedien, auf die Tücken und Paradoxien im Klimasystem aufmerksam. Eine besteht darin, dass beim Verbrennen von Kohle nicht nur wärmendes CO 2 entsteht, sondern auch Aerosole – ein Begriff, den seit der Pandemie viele Menschen buchstabieren können. Diese Mini-Partikel reflektieren das Sonnenlicht und kühlen. Die Kohleverbrennung macht also beides: wärmen und kühlen. Zuletzt erklärte das der Leopoldina-Präsident Gerald Haug im Spiegel. Kurzversion: 1,2 Grad Erwärmung haben wir schon, und gäbe es den kohlebasierten Aerosol-Kühleffekt nicht, wären es schon heute 1,55 Grad Celsius.

Deshalb wird aus einem beschleunigten Kohleausstieg kein falscher Weg, aber er enthält eben auch eine klitzekleine Wahrheit, die uns nicht schmeckt und die wir deshalb gerne ausblenden. Mit den Begriffen und ihren Bedeutungen hapert es ohnehin im öffentlichen Diskurs. CO 2 -Neutralität, Klimaneutralität, „Netto-Null“. Große Verwirrung.

Viel Arbeit, um der Desinformation entgegenzuwirken