König Charles III. Wie geht‘s weiter mit der britischen Monarchie?

Zugegeben: Diesmal musste es wohl so ablaufen, weil viele Leute lange darauf gewartet hatten, sich mit einer Art Historien-Festspiel aktiv an die gute alte Zeit erinnern zu dürfen, als die Musik noch in London spielte statt in Washington oder Moskau. Aber zu viel Buntheit in Schwarz-weiß-Zeiten kann dem Auge auch wehtun. Bis William V. den Thron besteigt, kann es fünf Jahre dauern, zehn oder 24 (falls Charles III. die Durchschnitts-Lebensdauer seiner Eltern erreicht und 98 wird). Bis dahin wird William sich überlegt haben: So golden-purpurn-hermelinig wie bei seinem Vater sollte es nicht mehr ablaufen.