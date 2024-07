Die letzte Wiederbelebung Wie es gelang, den Kontakt mit der Raumsonde Voyager wiederherzustellen

Immer wieder gibt es diese Geschichten, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft spielen. Doch diese ist in verschiedener Hinsicht etwas Besonderes. Sie handelt von einer Raumfahrt-Sonde im Garagenformat, über deren technisches Innenleben heutige Smartphone-Träger nur müde lächeln können. Von einem rasenden 825-Kilo-Objekt, dessen Lebenserwartung bei seinem Start ins All 1977 auf vier bis sechs Jahre geschätzt wurde. Aber auch von Kon­strukteuren, die mit ihrem Wissen über Voyager I (so heißt der Reisende) größtenteils längst beerdigt sind. Von der größten Erfolgsstory, die die Nasa neben Mondlandungen und Hubble-Weltraumteleskop geschrieben hat. Und sie handelt vor allem von einem Gegenstand, der – sollten ihn tatsächlich einmal Außerirdische inspizieren – mit Botschaften der menschlichen Zivilisation vollgestopft ist.