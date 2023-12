Schlechtes Zeugnis für deutsche Schüler Warum die Fixierung auf die Pisa-Studie in die Irre führt

Quod erat demonstrandum – viel mehr als diese nüchterne Feststellung schien uns die neue Pisa-Studie am Nikolausmorgen nicht auf den Teller gelegt zu haben. So schlecht das Zeugnis, so erwartbar sei es gewesen, konstatierten viele Bildungsexperten. Ein kollektiver Aufschrei wie nach dem „Pisa-Schock“ bei der ersten Erhebung im Jahr 2000 blieb aus, obwohl die Ergebnisse für deutsche Schüler diesmal so schlecht ausfielen wie noch nie zuvor. Ein Drittel der 15-Jährigen haben in Mathematik nicht einmal die Mindestanforderungen erreicht, im Lesen sind es rund 26, in den Naturwissenschaften etwa 23 Prozent.