Wie tickt Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni? „Was ich hasse, sind Demütigungen“

An diesem warmen Sommerabend Mitte Juni ist Giorgia Meloni auf einmal ganz leicht zumute. Italien hat die G7-Präsidentschaft inne, die Ministerpräsidentin hat erfolgreich einen dreitägigen Gipfel in einem Luxusresort in Apulien organisiert, die Großen der Welt waren da. Es ist der letzte Abend, Startenor Andrea Bocelli trällert Arien.