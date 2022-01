Bonn : Wo ist die nächste Ladestation?

Treibstoff aus der Steckdose: Ladestation für Elektroautos. Foto: dpa/Carsten Koall

Bonn Service: Internetseiten und Smartphone-Apps helfen bei der Orientierung im Netz der öffentlichen Ladestellen. Mehr als 270 000 Ladepunkte gibt es in Europa

Das ist ein Problem, das in Zukunft verstärkt auftauchen wird: Man ist mit dem E-Mobil unterwegs, der Ladestand ist in der kritischen Zone. Wo ist die nächste Ladesäule? Ist sie auch verfügbar? Geht das schnell, welcher Steckertyp funktioniert, was kostet das Ganze? Im Alltag hat man bald seine Anlaufpunkte, aber wie verhält es sich etwa bei einer Reise durch Deutschland oder Europa? Wie findet man sich im E-Netz zurecht? Klar ist: Die geringere Reichweite und das begrenzte Ladestellen-Netz zwingen zu detaillierterer Planung. Wir stellen drei Internetseiten und sechs Apps vor, die weiterhelfen.

■ Allgemeine Fragen zur Elektromobilität beantwortet das entsprechende Kapitel auf der Internetseite der Bundesnetzagentur (bnetza.de). Dort geht es etwa um Fördermöglichkeiten, Tarife und Steuerung der Wallbox. Für unseren Fall, die Suche nach einer E-Tankstelle, hält die Bundesnetzagentur eine Ladesäulenkarte vor, die nach Landkreisen gegliedert das Angebot der öffentlich zugänglichen Ladestellen aufzeigt. Da erfährt man zum Beispiel, dass es in NRW 8270 normale, 1139 schnelle Ladesäulen gibt (Stand: 1.12.2021). Man erfährt, wer der jeweilige Betreiber ist, den Standort, die Anzahl der Ladepunkte. Ähnlich funktionieren die Internetseiten e-tankstellenfinder.com und goingelectric.de. Für den mobilen Gebrauch sind diese Seiten ungeeignet.

■ EnBW mobility+: Diese sehr vielseitige App hat ein besonderes Programm. Ist der Umstieg von Diesel oder Benzin auf E-Auto für mich überhaupt darstellbar? Mit einem Fahrsimulator zeigt die App die Möglichkeiten und Defizite auf. Welches E-Auto-Modell ist für mich alltagstauglich? Oder ist vielleicht ein Hybridmodell sinnvoller? Die App gibt Hinweise (IOS, Android).



■ Google Maps: Der Klassiker Google Maps bietet schnelle und präzise Informationen über die Ladestellen in der Umgebung. Alle nötigen Angaben unter anderem auch über die Verfügbarkeit sind hier hinterlegt, man kann sich sogar hinnavigieren lassen (IOS, Android).



■ PlugShare: Die kalifornische App zeigt Ladestellen auf der ganzen Welt, informiert über Verfügbarkeit, Öffnungszeiten, Steckertypen. Für Bonn und die Region zeigt die App etwas mehr als ein Dutzend Anbieter. PlugShare bezeichnet sich als „die weltweit größte Community für Fahrer von Elektroautos“. Nutzer haben bereits über eine Million Stationsbewertungen und Fotos beigesteuert (IOS, Android).

■ ChargEV: In der App ist das Angebot reichhaltiger. Auf der Übersichtskarte sieht man etwa von der Bonner LVR-Klinik ausgehend 617 bunte Nadeln (rot, orange, grün, was langsam, mittel und schnell bedeutet) im Umkreis von 30 Kilometern. Öffnungszeiten, Ladestationen, Auskünfte über Anschlüsse und Leistung sind auf der Seite zu finden. Unter der Rubrik „Ladeweile“ liest man zum Beispiel, dass es Geschäfte im Umkreis der E-Zapfstelle gibt. Man kann etwa für die Reise eine Favoritenliste erstellen, sich einchecken, Push-Mitteilungen bekommen. Die App aus Schwäbisch Hall eignet sich auch für die Planung längerer Touren (IOS).

■ Mehr-Tanken: Auf den ersten Blick eine App für Super, Diesel & Co. Die – sofern man den Button „Ladesäule finden“ gefunden hat – sehr übersichtlich gestaltete App gilt als Ideale Anlaufstelle für Strom-Schnorrer. Per Filter kann man nicht nur den Steckertyp und die Ladeleistung ermitteln, sondern sich auch durch den Zusatzfilter „kostenlos“ die Nullvariante des Tankens anzeigen lassen (IOS, Android).

■ App Chargemap: Wer in ganz Europa unterwegs ist, wird mit der App gut fahren. Mehr als 270 000 Ladepunkte gibt es in Europa. Der Suchfilter ist sehr detailliert, Steckertypen werden als Schema gezeigt, Auch unter der Rubrik „kostenlos“ lassen sich Ladesäulen finden. Mit der Bezahlkarte Chargemap-Pass kann man in fast ganz Europa bezahlen. Der Routenplaner für die Urlaubsreise funktioniert nach dem Motto „Fahren Sie entspannt los, Chargemap kümmert sich um den Rest.“ Man trägt das Ziel und den Ladestand ein, die App übernimmt, hat sogar touristische Tipps bei der Hand, sollte sich der Ladestopp hinziehen (IOS, Android).