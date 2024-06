EURO 2024 Xhaka jubelt: Schweiz schlägt nächsten deutschen Gegner

In der Gruppe A sind die Ungarn am Mittwoch (18.00 Uhr) zweiter EM-Gegner des deutschen Teams, das am Freitagabend mit einem fulminanten 5:1 gegen Schottland in das Heimturnier gestartet war. Gegen die Schweiz spielt die DFB-Auswahl am Sonntag nächster Woche (21.00 Uhr).