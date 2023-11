Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt leicht

Nahles forderte die Unternehmen in Deutschland auf, bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zunächst auch geringere Sprachkenntnisse zu akzeptieren. „Wir plädieren für mehr nebeneinander“, sagte sie. „Ich bin der Meinung, dass man auch "on the job" sehr gut lernt.“ Bisher seien 140.000 der Flüchtlinge aus der Ukraine in Beschäftigung.