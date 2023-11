Unkrautvernichter Zulassung von Glyphosat in EU wird verlängert

Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat wird in der EU weitere zehn Jahre zugelassen. Die Entscheidung traf die EU-Kommission am Donnerstag. Vorher hatten sich die EU-Staaten in einer Ausschusssitzung mit der Zulassung beschäftigt, es gab aber weder eine ausreichende Mehrheit für die weitere Zulassung noch dagegen. Daraufhin konnte die Kommission im Alleingang entscheiden. Die derzeitige Zulassung wäre Mitte Dezember ausgelaufen.