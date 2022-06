Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung im Pantheon in Bonn : Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt

Bonn Florian Paul

Zwei Seelen schlagen, ach, in seiner Brust: Florian Paul, der mit seiner Kapelle der letzten Hoffnung und einer neuen Platte im Gepäck im Pantheon zu Gast ist, ist zumindest aus künstlerischer Sicht zerrissen. Auf der einen Seite ist er ein Melancholiker, der die dunklen Farben des Lebens mitternachtsblau strahlen lässt, indem er Strophen zwischen Hoffen und Bangen mit bittersüß-rauchigen Noten versieht; auf der anderen Seite ist er ein Liebender, einer, der das Sein all seinen Facetten auskosten will, der gegen Mutlosigkeit aufbegehrt und stattdessen mit verklärtem Blick auf den Sonnenaufgang wartet. Beides nimmt man dem 26-Jährigen ab, der doch so viel reifer klingt und der mit seiner leicht angerauten Stimme im Spannungsfeld zwischen Rio Reiser, Marius Müller Westernhagen und Sven Regener immer wieder für einen wohligen Schauer sorgt. So viel Charisma, so viel Leidenschaft, so viel Intensität wie Florian Paul besitzt derzeit kein anderer Newcomer, vielleicht abgesehen von Max Prosa. Und keiner ist musikalisch wandlungsfähiger als der Münchener, der sein Publikum mitnimmt auf eine emotionale Achterbahnfahrt, die unter die Haut geht.