Ausgezeichnete Gärten in Bonn Oasen in der Stadt

So viele Findlinge in einem Garten? Mehr als 20 braun-graue Felsbrocken, jeder mindestens einen halben Meter hoch, kann man in dem Garten in Bad Godesberg zählen. Sie liegen unbehauen nebeneinander, als wären das schon immer so gewesen. Doch nein: „Ich habe sie aus einem Steinbruch im Bergischen Land geholt“, sagt Peter Berg, „man kann drüber laufen oder sich setzen, dahinter sind Hochbeete.“ Steinstrukturen schaffen, Mauern und Wege, dazu eine dezente Bepflanzung, das ist die Spezialität des Gartendesigners aus Sinzig.