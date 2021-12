Podcast „Die Flut“ - Folge 5 : Wie arbeiteten die Medien während der Flutkatastrophe?

In Episode 5 des Podcast-Specials zur Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 geht es um die Rolle der Medien. Wie arbeitet die Redaktion im Krisenfall? Wie werden Gerüchte verifiziert, wie Fake News enttarnt? Und was macht es mit Journalistinnen und Journalisten, wenn sie sich plötzlich im Krisengebiet wiederfinden?

Antworten gibt unter anderem Sebastian Fink, Leiter unseres Digital-Desks. Reporter Ralf Klodt berichtet, wie er die Flutkatastrophe vor Ort erlebte und wie die Wassermassen ihn selbst zum Betroffenen machten. Und die Traumaexpertin Petra Tabeling erklärt, was es für Journalistinnen und Journalisten bedeutet, plötzlich aus Krisengebieten berichten zu müssen.