GA-Wirtschaftspodcast „Wirtschaft neu denken“ Was Bonn von Kopenhagen lernen kann

Soll eine Stadt Schottergärten verbieten, weil sie die Flächen versiegeln und die Umgebung dadurch in heißen Sommern zusätzlich aufheizen? Hat Bonn genügend grüne Oasen für die Erholung? Auch Friedhöfe sind in dieser Podcastfolge Thema: Denn da sich die Begräbniskultur verändert – hin zu mehr Urnenbeisetzungen –, werden mehr Flächen frei. Diese aber sollten nicht bebaut, sondern als Parks weiter genutzt werden, erklärt Kötter. In dem Podcast verrät er, warum Mailand und Kopenhagen als Ideengeber für Veränderungen in der Region dienen könnten.