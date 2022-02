Karneval in Bad Godesberg : Prinzenpaare in spe hissen die Festausschuss-Fahne

Das Fahnenhissen auf dem Bergfried in Bad Godesberg hat Tradition. Die lässt auch Corona nicht einfrieren.

Mit Sonne im Herzen und von oben haben sich am Mittwochnachmittag das designierte große und das kleine Godesberger Prinzenpaar zum traditionellen Fahnenhissen auf den Bergfried der Godesburg aufgemacht. Auf dem Turm angekommen war auch das Gefolge froh, den wärmenden Schal des Godesberger Festausschusses um den Hals zu haben. Bei bester Aussicht „op de Dom“ wehte doch eine steife Brise. Der guten Laune von Prinz Pete (Noppeney) und Godesia Alexandra (Theisen) sowie Kinderprinz Max (Junchen) und Kindergodesia Summer (Grasse) tat das keinen Abbruch. Da alle noch nicht inthronisiert sind, in der kommenden Session aber wieder antreten, werden sie dem Hochziehen der Festausschuss-Fahne wohl noch einmal beiwohnen. An den jecken Tagen bringen Prinz und Godesia Blumengrüße in Seniorenheime. Das Kinderprinzenpaar besucht Kindergärten.