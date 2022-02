Prozess gegen Thomas Drach geht weiter

Köln Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist wegen vier Überfällen auf Geldtransporter angeklagt. Am Kölner Landgericht läuft daher einer der spektakulärsten Prozesse des Jahres. Nun steht der zweite Verhandlungstag bevor.

Nach einem etwas schleppenden Prozess-Start geht am Montag (9.15 Uhr) am Kölner Landgericht das Verfahren gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach weiter. Der 61-Jährige soll vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg überfallen haben. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und besonders schweren Raub. Drach bestreitet die Vorwürfe. Ein mutmaßlicher Komplize ist mitangeklagt.