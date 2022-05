Ticket, Semesterbeitrag und Mitnahmeregelung : Die wichtigsten Infos für Bonner Studenten zum Neun-Euro-Ticket

Vorverkauf beginnt am Montag : So läuft der Verkauf der 9-Euro-Tickets in Bonn und der Region Am Montag, 23. Mai, beginnt der Vorverkauf der neuen Discount-Tickets. Mit dem 9-Euro-Ticket kann im Juni, Juli und August bundesweit der Nahverkehr genutzt werden. Wo gibt es die Tickets in Bonn und der Region? Und was gilt, wenn ich bereits ein Aboticket habe?